富士通「FMVの日」が正式認定、2月1日から記念キャンペーンを一挙展開

富士通クライアントコンピューティング（以下、FCCL）は、2月1日が「FMVの日」として一般社団法人 日本記念日協会に正式認定されたことを発表した。それを記念して、FCCLはさまざまなキャンペーンや特別企画を実施するという。

2月1日に「FMVの日」が認定された背景には、FMVブランドの原点を振り返り、持続可能な価値提供を目指すFCCLの思いが込められている。FMVは「シンプルでわかりやすいこと」「時代にあった価値観であること」「日本の暮らしを応援すること」をコンセプトに、ユーザーに寄り添った製品・サービスを提供している。

FCCLは、「FMVの日」に合わせた特別なプロモーションとして、「FMV ’26 SPRING キャッシュバックキャンペーン」を展開している。1月13日から4月19日の期間中、対象のモバイルパソコンを購入することで、キャッシュバックが行われる。キャンペーンに関する詳細は、公式キャンペーンサイトで確認可能だ。

また、FCCLは、「WEB MART」限定のキャンペーンを1月28日から2月4日にかけて実施。「2,100円OFF」などの特典クーポンを提供し、より親しみやすい価格での製品購入を促進する。さらに、学生を応援する「GOOD CAMPUS LIFE Project」からは、和紙を活用したPCケースが2月1日から販売開始される。価格は6,800円で、小国和紙生産組合のオンラインショップで購入が可能だ。