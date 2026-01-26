ソラコムのAIボット「Wisora」に新機能　利用開始時に注意事項を表示し透明性を強化

ソラコムは、生成AIを活用したボット作成サービス「Wisora」において、AIボットの利用開始時に利用規約や情報利用に関する注意事項を表示する「ディスクレーマー機能」を、1月26日より提供開始すると発表した。

Wisoraは、社内外のドキュメントやWebサイトを取り込み、生成AIを活用して最適な回答を提供するボット作成サービスである。AIやシステムに関する専門知識がなくても利用開始できるという。この新機能である「ディスクレーマー機能」は、Wisoraの管理画面から簡単に設定でき、AIボット利用開始時に条件や情報利用の前提を明示する画面を追加することで、サービス提供時の透明性を高める効果がある。

Wisoraは、製品・サービスに関する問い合わせ対応やサポートサイトなど、さまざまな用途での利用が可能で、質問内容に柔軟に対応できる点が評価されているという。新たに追加されたディスクレーマー機能により、Webサイトなどで提供されるAIボットを利用する際に利用者が安心して使用できる環境を整える。これにより、Webサイトやサポートサイトでの問い合わせ対応において、利用条件の提示を簡単に実現できるようになるとしている。

本機能は、Wisoraを利用されている方は追加費用なしで利用可能であり、7日間の無料トライアルでも試すことができる。ソラコムは、現場と社内外のデジタルデータをAIにより迅速に知識化し、AIの業務活用を推進している。製品の価格は、「Wisora Starter」が月額40,975円、「Wisora Pro」が月額134,750円、「Wisora Enterprise」は個別見積もりとなっている。さらに、Webウィジェット設置、SlackやMicrosoft Teamsとの連携にも対応する。