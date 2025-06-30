前へ 1 2 次へ

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

　現代のビジネス環境では、社外と共同で進めるプロジェクトが増えてきている。こうしたプロジェクトの管理にも用いられる「Backlog」だが、チームメンバーやクライアント（発注側）に定着しないという悩みは少なくない。こうした中で提唱されたのが「プロジェクトの推進役はクライアントに任せるのが最強」という説だ。

　Backlogのユーザーグループ・JBUGは、2025年11月29日、プロジェクトマネジメントの祭典「Backlog World 2025」を開催。Web制作会社であるJBNの金子大地氏のセッションでは、実際の事例を交えながらこの“最強説”が披露された。

JBN 金子大地氏

プロジェクトを円滑に進める“バックログスイーパー”　誰が適任か？

　長野市のWeb制作会社に勤め、Webディレクター歴・Backlog利用歴が6年目となる金子氏。同氏のセッションタイトルは「『やり方』より『やる人』」であり、Backlogの使い方ではなく、Backlogやプロジェクトを“動かす人”について語られた。

　金子氏は、「『チームメンバーやクライアントがBacklogを使ってくれない』という悩みはよくあるのでは」と呼びかける。課題が見られないし、書かれない。ルールを考えても守られない。Backlog活用が上手くいかない理由はさまざまだ。

Backlog活用がうまくいかない様々な理由

　こうした問題を解決する役割を担うのが「バックログスイーパー」だ。チームのバックログ（未処理の作業）を常にキレイして、プロジェクトを前に進める人のことである。

　ここで金子氏が提唱するのが、「クライアント側にバックログスイーパーがいる（見つける）のが最強説」だ。「受注者側でBacklogを回そうとしても、クライアント側が見てくれなかったり、社内メンバーが使ってくれなかったりと、結局はメールでのやりとりに逆戻りしてしまう」（金子氏）

　兼子氏の説はこうだ。まず、クライアント側でBacklogが浸透し、クライアントが使うようになれば、受注側も使わざるを得ない。その結果、プロジェクトがうまく進むようになり、やがてはBacklogを通じた両者の共創へとつながっていく。金子氏は、「Backlogを嫌々使ってもらう“強制”から、プロジェクトを一緒に“共創”する環境へと変えていくのが理想像」だと強調する。

クライアント側にバックログスイーパーがいる（見つける）のが最強説

