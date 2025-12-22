IoT自動化をノーコードで実現　SORACOM Fluxが14種類の新テンプレート提供

ソラコムは12月22日、サービスである「SORACOM Flux（ソラコム フラックス）」において、14種類のテンプレートを拡充したことを発表した。これにより、ユーザーはプログラミング知識不要で現場業務のデジタル化と自動化を進められるようになるという。

SORACOM Fluxは、センサーやカメラから取得したデータをAIで分析し、業務効率化を支援するIoTオートメーションサービスだ。同サービスの主な特徴は、ユーザーがブラウザ上で設定を行うだけでIoTアプリケーションの構築が可能な点。また、新テンプレートとして「ソラカメで動画の解析と通知」や「GPSマルチユニットで位置情報を判定して通知」などが追加され、特定作業や状態に応じた最適なユースケースを支援する。

新たに加わったテンプレートでは、生成AIを活用した動画解析が特徴だ。これにより静止画では難しいシーンの分析も、動画内の適切なフレームをAIが選んで分析できる。また、「LTE-Mボタンでソラカメにリアルタイムアクセス」ではボタンを押すだけでシンプルな操作で撮影と分析が可能となり、駐車場の利用状況の把握などに応用できるという。

バウンディングボックス機能も新たに利用可能となり、画像内の特定エリアを指定してAI分析を行うことで、特定の棚の在庫推定や特定エリアでの人物検出などの精度向上が期待できる。これらの機能により、現場のIoTの活用範囲がますます広がりを見せている。