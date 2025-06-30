Nulab Conference 2025・講演「成果を生むチームのつくり方 ─ チームワークマネジメントと利益の相関」より

マネージャーは、現場を細かく見るべき？ それともチーム全体を見るべき？

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

個人に向き合うために必要な、俯瞰の視点

　「現場で目の前のことに集中していると、目の前の道が、とても険しく見えることがあります。でも少し引いて見れば、その先はなだらかだったり、下り坂があったりするんです。『いまはまだ1合目だよ！』など、俯瞰で見た位置を、コミュニケーションの中で常に伝えることが、社員のモチベーションにもつながっていくと思います」

　Nulab Conference 2025で、カオナビ 執行役員 COO 最上あす美氏とヌーラボ 取締役 CRO 小島英揮氏が、「成果を生むチームのつくり方 ─ チームワークマネジメントと利益の相関」と題したディスカッションを行なった。

　冒頭のセリフは、カオナビ 最上氏による、社員のマネジメントについてのコメントだ。

　社員一人ひとりのスキル、経験、意欲、目標をクラウド上で一元管理するタレントマネジメントシステム「カオナビ」。その価値は、社員の潜在力を引き出して可視化し、成長を後押しすることにある。カオナビはすでに多くの企業で導入され、個人の成果やモチベーション向上に貢献することだ。

　「大事なのは、ただスキルや目標を把握するだけではなく、その人が“どうなりたいか”、“何をしたいのか”を把握して、支援することです」（最上氏）

カオナビ 執行役員 COO インサイドセールス本部長 最上あす美氏

　最上氏は、日常のタレントマネジメントの実践例も紹介する。

　「『どうすればいいですか？』と聞かれたら、まずはその人がどうしたいのかを聞くようにしているんです。答えを渡すのではなく、『どう考えるか』を一緒に整理することが大切だと思っています。答えを渡すと、その場の解決策を得るだけで終わってしまいますが、『どう考えるか』をコミュニケーションの中で聞き出して伸ばせば、その先には成長があります」

　個人の成長を丁寧に支えながら、マネジメント層が日々のコミュニケーションで得た情報を整理し、次のステップを描く土台を作る──。カオナビに組み込まれた、タレントマネジメントの重要な考え方だ。

チームがワークするための、俯瞰の視点

　一方、組織全体の成果やチームのパフォーマンスを考えるとき、ヌーラボが示す「チームワークマネジメント」の視点も興味深い。

　チームワークマネジメントとは、「異なる職種や部門のメンバーで形成されたチームが、助け合いながら、共通の目的に向かって自律的に動けるチームを設計・運営するための概念」である。同社が展開するプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」も、この考え方をベースとして開発されている。

ヌーラボ 取締役 CRO 小島英揮氏

　「（ビジネスを）登山に例えてみましょう。山に登ろうと思えば、ルートを計画してチームを作り、歩き出して頂上を目指します。しかし天気が変わることもありますし、あるはずの道が見当たらないこともあります。そんなときに、異変をキャッチして、新しいルートを考える。ここでも、やはり全体を俯瞰して見ることが大事になりますね」

　興味深いのが、カオナビという「個人を起点として全体のマネジメントに役立てる発想のツール」と、Backlogという「チーム全体を俯瞰で管理し、個人のプロセスを最適化するためのツール」の責任者同士が、非常に近い視点を持っている点だ。

　個人に向き合うための“俯瞰”か、はじめからワークフローとチーム全体の“俯瞰”を目指すか。経路や手法は異なるが、「目的地にたどり着くための考え方」を追求すると、両者は、高次元で近い答えにたどり着くのかもしれない。いや、ミクロとマクロのどちらから出発するかの違いはあっても、成果を志してマネジメントを追求すると、同じ地点に到着するのだろう。

※本記事は、Nulab Conference 2025の講演内容を抜粋したものです。

■関連サイト

Backlog トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
08月
09月
2019年
10月
2018年
05月
07月