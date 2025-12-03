イヤーカフ型＆オープンイヤー型イヤホンのヒット商品「HUAWEI FreeClip」に新モデル!? クラファンサイトで予告

耳たぶに挟むイヤーカフ形状のオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンの先駆者として、2024年に発売されて話題になった「HUAWEI FreeClip」の後継モデルが、どうやら間もなく国内で登場するようだ。

ファーウェイ・ジャパンは、「HUAWEI FreeClip 2」のプロジェクトをクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて予告（https://greenfunding.jp/portals/pages/HuaweiFreeClip2_9173）。12月12日からの開始を告知している。前モデルの例だと、プロジェクトの支援者は一般販売に先行して入手できる可能性が高い。

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホンの先駆者

「HUAWEI FreeClip」の第2弾がまもなく国内で登場か!?

ASCII編集部ではこのHUAWEI FreeClip 2の外観を、一足先にチェックする機会を得たので簡単に紹介しよう。

実機を見ると、U字上のブリッジの両端にあるスピーカー部、耳の裏側に接するパーツのいずれもデザインが変更されていることがわかる。また、充電ケースもイヤホン2つを重ねるように収められることで同じく小型化。

HUAWEI FreeClipは長時間使っても違和感のない着け心地と、オープンイヤー型イヤホンならではの開放感、そして外部音の入り込みによって、音楽や動画を楽しむだけでなく、リモートワーク／ビデオ会議などにも有用だったが、そうした長所はさらに伸ばされているのではないかと想像できる。また、第2世代モデルということで音質や機能面での向上も当然期待したくなる。

HUAWEI FreeClip 2の詳細については、あらためてのレポートを計画中だ。お楽しみに！