“黒いPC”を一斉値下げ！ 富士通がブラックフライデー企画を実施中

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、黒いパソコンを対象にしたブラックフライデー企画を12月3日14時まで実施している。

抽選で96名にAmazonギフトカードをプレゼント！

1つ目の「96（クロ）キャンペーン」では、オールブラックデザインの「FMV Zero」を購入した人の中から抽選で96名にAmazonギフトカード1万円分をプレゼントする。対象は「LIFEBOOK WU5/J3」など4製品。

対象モデルの「LIFEBOOK WU5/J3」は、カーボンファイバーを採用し、世界最軽量というおよそ634g～の軽量ボディが特徴だ。価格は15万9800円で、1万8000円引きのお買い物応援クーポンも用意されている。

■96（クロ）キャンペーン 概要

キャンペーン対象条件

FMV Zero（カスタムメイドモデル、目玉品）

・LIFEBOOK WU5/J3

・LIFEBOOK WU4/J3

・FMV WU5-K3

・FMV WU4-K3

参加方法：対象商品ページ内の「申し込む」のチェックボックスにチェックして購入

プレゼント賞品：Amazonギフトカード1万円分を抽選で96名にプレゼント

対象商品の「カラー：ブラック」を値下げ！

2つ目の企画では、対象商品の「カラー：ブラック」を値下げする。「LIFEBOOK WU2／J3」と「LIFEBOOK WU3／J3」のブラックモデルが対象で、カラーの選択で「ピクトブラック」を選ぶと2000円値引きされる。

ブラック筐体の3製品もおトクに！

3つ目の企画では、ブラック筐体のエントリーモデル「FMV WE1-K3」、スタンダードモデル「FMV WA1-K2」、ハイスペックモデル「FMV WA3-K3」を特別価格で販売する。いずれも送料無料で、構成に合わせてクーポンも用意されている。