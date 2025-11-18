世界記録級ダイビングでも使えるスマートウォッチ「HUAWEI WATCH Ultimate 2」登場

ファーウェイ・ジャパンは、同社ハイエンドスマートウォッチの第2世代モデル「HUAWEI WATCH Ultimate 2」を発表。すでに販売を開始している。フルオロエラストマーベルトの「ブラック」が14万1680円、表面が立体織物加工のフルオロエラストマーベルトにチタニウムベルトも付属する「ブルー」が17万4680円。

世界トップ級のダイバーが活用する性能を持つ究極のスマートウォッチ

デザイン面でもその精悍なスタイルが魅力的

前モデルの「HUAWEI WATCH Ultimate」は、本格的なダイバーズウォッチにも匹敵する性能と機能を持つ点が話題になったが、後継モデルではこの部分でさらなる進化を果たした。

防水性能は前モデルの100mから150mへと強化。水圧を感知する自動防水機能、三層防水フィルム構造により、水深150mの水圧にも耐える構造となっている。

また、新機能として水中ソナー通信機能を装備。これはHUAWEI WATCH Ultimate 2を使っているユーザー同士で潜水前にリンクしておくことで、水中30m以内にいる仲間同士でソナーにより、テキストや絵文字を送れるというもの。また、緊急時は左上のボタンを3秒以上押すことで、SOSを配信。30m以内にいる仲間から、もう1回仲間に自動転送されるので、最大60m離れた仲間にトラブルを抱えていることを知らせられる。

発表会では、フリーダイビングの中でも、フィンを付けてどこまで潜れるかを競う競技で日本男子記録（113m。100m以上を潜ったフリーダイバーでは最年長としてギネス記録）を持つ原哲雄さんが登壇。実際の大会でHUAWEI WATCH Ultimate 2を活用した例を紹介した。

競技ダイビングのトップクラスでは100m以上の潜水をするため（113mの記録は今シーズンの世界ランクで7位とのこと）、150m対応による進化がうれしいとのこと。また、大会に出場するプロのダイバーは、1ヵ月ほど前から現地入りして海の特性を把握するのに対し、原さんは会社役員も務める関係上、1週間前にしか現地入りができず、どうしても現地での対応に不足が生じる。その際にデータをしっかりと取得できるHUAWEI WATCH Ultimate 2を活用することでそのギャップを埋めているそうだ。

そのほかのワークアウトやヘルスケア関連はフラグシップモデル「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」との共通点が多い。ゴルフナビ機能やサイクリングへの対応、日本のプログラム医療機器認証を取得した心電図測定をはじめ、睡眠・心拍数・ストレスなどの24時間モニタリング機能を持つ。また、本体右側面には「HUAWEI X-TAP」センサーを装備しており、指を3秒ほど押し当てると、自動的に「Health Glance」が起動。心電図、心拍数、血中酸素レベルなどをリアルタイムに測定し、9項目のライフログデータをまとめて表示できる。

さらにHUAWEI WATCH Ultimate 2ではeSIMに対応し、モバイル通信機能が利用可能。他社製品のようなワンナンバーサービスには非対応だが、通話可能なeSIMを導入することで、本機のマイク・スピーカーを通じて、単体での音声通話が利用できる。さらにAIノイズリダクション機能により、騒がしい場所からの通話でも、こちらの声をクリアに届けることができる。

バッテリー持ちは通常利用で約11日、ヘビーユースで約6日。ダイビングモードでは約18時間（ソナーモードオフ時）となっている。