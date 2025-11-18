ソラコム、新LTE対応Wi-Fiルーター「UD-LTA」発売　どこでも即ネット環境を構築

さとまさ　編集⚫︎ASCII

　ソラコムは11月18日より、デバイス通販サイト「SORACOM IoTストア」にて、新製品「UD-LTA」を提供開始する。価格は16,500円（送料別）で、日本国内での利用が可能だ。

　「UD-LTA」は、LTE通信を活用したアンテナ内蔵型のWi-Fiルーター。既存のネットワークが利用できない場所や設置の難しい場所でも、即座にネットワーク構築が可能となる本製品は、決済端末や産業機器の遠隔監視にも幅広く対応する。LANポートをWANポートとして使用可能であり、固定回線とLTE回線の両方に対応するため、バックアップ用途としても利用可能という。

　さらに、SORACOMのユーザーコンソールを用いることで、多地点に設置したルーターの管理や通信量監視が容易になり、運用管理の効率化が図れる。また、WireGuard等のVPN機能にも対応しており、セキュアリンクサービス「SORACOM Arc」と組み合わせることで、クラウド連携やリモートアクセスも可能になる。

　提供元はアイ・オー・データ機器であり、SORACOM IoTストアで購入が可能。関連するSIMは別途購入が必要であり、料金は1,000円分のクーポンが提供されている。このクーポンは、日本国内のみのサービスで使用可能だ。

