「iPhone Pocket」はニットのiPhone入れ　新型iPhoneではない

2025年11月12日 16時30分更新

文● 二子／ASCII

　アップルとイッセイ ミヤケは、ニット素材の「1枚の布」のコンセプトで作られたiPhoneホルダー「iPhone Pocket」を発表した。11月14日から、日本、米国、イギリス、中国などの一部Apple Storeとウェブサイトで販売する。価格はショートタイプが2万5800円、ロングタイプが3万9800円。

iPhoneホルダーの「iPhone Pocket」が登場

アップルとイッセイ ミヤケの関係と言えば、もちろんこのタートルネックですね

　iPhone Pocketはイッセイ ミヤケオリジナルの細かく折りヒダが付けられたプリーツ素材に着想を得ており、中間部分に穴が開くような形になっていて、伸縮してiPhoneを収めることができる。ショートタイプでは手に持ったり、かばんに結んだり、ロングタイプでは肩掛けにするなど、さまざまな持ち方ができるのも特徴的。

　カラバリはショートタイプがレモン、マンダリン、パープル、ピンク、ピーコック、サファイア、シナモン、ブラックの8色。ロングタイプがサファイア、シナモン、ブラックの3色。自分が持っているiPhoneのカラーとの組み合わせを楽しむのも良さそうだ。

■関連サイト

