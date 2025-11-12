「iPhone Pocket」はニットのiPhone入れ　新型iPhoneではない

アップルとイッセイ ミヤケは、ニット素材の「1枚の布」のコンセプトで作られたiPhoneホルダー「iPhone Pocket」を発表した。11月14日から、日本、米国、イギリス、中国などの一部Apple Storeとウェブサイトで販売する。価格はショートタイプが2万5800円、ロングタイプが3万9800円。

iPhone Pocketはイッセイ ミヤケオリジナルの細かく折りヒダが付けられたプリーツ素材に着想を得ており、中間部分に穴が開くような形になっていて、伸縮してiPhoneを収めることができる。ショートタイプでは手に持ったり、かばんに結んだり、ロングタイプでは肩掛けにするなど、さまざまな持ち方ができるのも特徴的。

カラバリはショートタイプがレモン、マンダリン、パープル、ピンク、ピーコック、サファイア、シナモン、ブラックの8色。ロングタイプがサファイア、シナモン、ブラックの3色。自分が持っているiPhoneのカラーとの組み合わせを楽しむのも良さそうだ。