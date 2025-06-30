前へ 1 2 次へ

Nulab Conference 2025内講演<br/>「北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践」より

いきなり仕事量がドカンと増えたら、どうやって管理しますか？

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

Nulab Conference 2025より

突然増加した、膨大なタスク

　ガス業界には、かつて競合他社との競争がほとんどなかった。

　国によって地域ごとの供給権が割り当てられていたため、企業間で争う必要性が少なかったのだ。顧客は、自然と地域のガス会社を利用していたため、ガス会社の“顧客を開拓する”意識も薄かった。

　結果的に、マーケティング施策もほとんど必要とされなかった。「安定して供給し続けること」を最優先に、日々の業務は淡々と進められていた。

　ところが、2017年の「エネルギー自由化（都市ガス小売全面自由化）」によって状況は一変する。

　市場がオープンになり、顧客は、自身が使うガス会社を選択できるようになった。突如競争力が問われるようになったガス会社は、迅速なマーケティング施策の展開が不可欠になった。さらに、増えたタスクを効率的に実行するために、根本的な社内業務の見直しが必要になるケースも少なくなかった。

　こうした流れの中で、外部と協業して進める業務や、社内システムの大規模な見直しといった「それまでになかった仕事」が、ガス業界には一気に押し寄せた。

　……そして現在も、こうした業務の効率化に奮闘している人々がいる。

電話やメールでは仕事が回らない！

　さまざまな企業の担当者が登壇し、Backlogの活用法を共有したNulab Conference 2025。「北海道ガス×西部ガスに学ぶ、チームワークマネジメントの実践」では、北海道ガスと西部ガスHD、それぞれの担当者が登壇し、Backlog導入の経緯や運用方法について話した。

西部ガスHD マーケティングDXグループ マネージャー 松元亮氏

　松元亮氏は、福岡に本社を置く明治創業のガス会社・西部ガスHDでマーケティングDXグループ マネージャーを務めている。

　松元氏は以前の業務を振り返り「戦っていくために、マーケティング業務を素早く打っていかなくてはならない状況の中で、電話やメールを使って外部と連携するのは、とても難しかったです」と話す。

　同時並行でさまざまな業務を急いで進めていく場合に、電話やメールのみに頼ったコミュニケーションでは、状況を俯瞰できず、見落としが発生しやすいことは、想像に難くない。

　プロジェクトを進める際には、シートに情報をまとめて先方に送付していたものの、バージョン変更が頻繁に行われると、「いつの最新版が、本当の最新版なのか」を把握できていない人が現れるという問題もあった。

500行の表計算ソフトに苦しむ

　北海道ガスもまた、明治創業のガス会社だ。同社 エネルギーシステム部 係長の峠幸寛氏は現在、社内基幹システムの刷新を担当している。

　峠氏は従来の業務の進め方について、「基幹システムの刷新は、大規模な開発です。社内の4〜5部門にまたがって承認を取る必要があることも多く、さらに外部とのベンダーの協業も必要になります。以前は表計算ソフトを使って管理をしていましたが、500行などのボリュームの大きなファイルになってしまい、どの工程まで進んだか、誰が何を決めたかといった確認だけでも、大きな手間がかかってしまっていました」とコメント。

　表計算ソフトは工程管理などにも活用できるものの、複数部門や外部パートナーとの作業を同時並行で管理するには限界がある。特にシートが複数枚になり、情報が分散してしまうと「どこに何が書いてあるのか」「誰がどれに記入するべきなのか」が曖昧になり、収拾がつかなくなることもある。

前へ 1 2 次へ
Backlog トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2024年
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
08月
09月
2019年
10月
2018年
05月
07月