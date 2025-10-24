Nature、ソラコムの生成AIボット「Wisora」を導入　問い合わせ対応を自動化・効率化へ

さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 
 

Nature、ソラコムの生成AIボット「Wisora」を導入　問い合わせ対応を大幅効率化

　ソラコムは10月24日、Natureが同社の生成AIボットサービス「Wisora（ウィソラ）」を問い合わせ対応業務に導入したと発表した。

　スマートリモコン「Nature Remo」シリーズを展開するNatureでは、導入によりピーク時に通常の約5倍に膨れ上がる問い合わせにも、効率的かつ柔軟に対応できる体制を構築したという。

　導入されたWisoraは、ヘルプセンター内に蓄積されたドキュメントをAIが学習し、問い合わせに対して迅速かつ正確な回答を自動生成する仕組みだ。

　導入初期はAIによる回答利用率が約2割だったが、顧客からのポジティブな反応を受け設定を最適化。その結果、利用率は4割以上へ上昇したという。

　さらに、そのうち約7割の問い合わせがAIのみで完結し、顧客満足度の向上と業務効率化の両立を実現している。

　ソラコムの「Wisora」は、Web画面上から簡単にチャットボットを構築できる点が特徴。

　生成AIによる自然な会話からユーザーの意図を推測し、高精度な応答を行うアルゴリズムを搭載している。

　Natureはこの高い応答品質を評価し、Zendeskとのスムーズな連携も実現している。

　今後、NatureはAIが苦手とする分野を特定し、Wisoraの精度向上を継続的に進めていく方針だ。

■関連サイト

soracom トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月