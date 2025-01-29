2025年でもっとも優れたプロジェクトはどれ？　「Good Project Award 2025」の審査員が決定

ヌーラボは、2025年10月16日、ユーザーコミュニティイベント「Backlog World 2025」内で開催される「Good Project Award 2025」の審査員が決定したことを発表した。

Good Project Awardは2025年のもっとも優れたプロジェクトを表彰するイベントで、プロジェクトの成果、再現性・波及力、チームワークマネジメントの3つの軸で多角的な評価が行なわれる。第6回となる今回は、「Backlog」を提供するヌーラボ代表の橋本正徳氏、ユーザーコミュニティの現場を熟知する西馬一郎氏、そして昨年の最優秀賞受賞チームであるユニフォームネクストの髙栁卓門氏が審査員として参加する。

エントリーは10月24日(金)22:00まで受け付けている。Good Project Award 2025は、2025年11月29日（土）に横浜市のパシフィコ横浜で開催されるBacklog World 2025でピッチコンテスト・表彰式が行なわれる。