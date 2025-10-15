ファーウェイ、旧製品下取りで最新スマートウォッチを30％オフのキャンペーン実施中

ファーウェイ・ジャパンは、10月に発売されたばかりの最新モデルを含むフラグシップスマートウォッチ（「HONMA × HUAWEI WATCH GT 6 Pro」「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」「HUAWEI WATCH GT 6」「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」「HUAWEI WATCH FIT 4」）について、旧機種の下取りで30％オフで提供するキャンペーンを実施している（2026年1月31日まで）。

下取り対象となるのは同社のウェアラブル製品の全モデル（「HUAWEI Band」「HUAWEI FIT」「HUAWEI GT」「HUAWEI WATCH」の各シリーズ）で、製品のシリアル番号を入力して、下取り対象であることを確認後に製品を配送すると、30％オフクーポンがメールで送られてくるので、ファーウェイ公式オンラインストアでそのクーポンを用いて購入する形となる。

最新モデルのHUAWEI WATCH GT 6 Proは、前モデルからデザイン面でさらに進化。ベゼルの狭額縁化や新色の追加、さらに通常使用で21日間というバッテリー駆動時間の長さなどが特徴。さらに心電図（ECG）測定機能や心拍数・睡眠・情緒などの24時間モニタリング、ゴルフナビといった機能も引き続き搭載している。価格は4万8180円から。