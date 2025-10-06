ファーウェイ、1万円台前半の強力ANC搭載イヤホン「HUAWEI FreeBuds 7i」

ファーウェイ・ジャパンは、最大55dBのノイズキャンセリング性能を持つ完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds 7i」を10月24日に発売すると発表した。価格は1万2980円。なお、10月20日までの予約で10％オフの特別割引が適用されるとしている。

オープンイヤー型、インナーイヤー型＋ANC、カナル型のハイエンドモデルなど、さまざまなタイプの製品が揃うファーウェイ製イヤホン。今回登場したのは、そのミドルクラス的なポジションとなるカナル型モデルだ。

ノイズキャンセリング機能を前モデルから100％向上させ、最大55dBとなったほか、人の声に対しても強くなったため、あらゆる場所や場面で音楽などに没頭できるとしている。また、11mmのクアッドマグネットダイナミックドライバーの搭載に加え、LDACへの対応。さらには空間オーディオを搭載し、ユーザーのヘッドモーションをトラッキングし、音の立体感や臨場感を増すことができる。

ファーウェイ製イヤホンの特徴である音声通話中の通話ノイズリダクションも強化。イヤホン片側あたり3つのマイクに加え、新たに搭載された骨伝導マイクを加えることで、人の声とノイズをさらに効率よく識別。また、風切り音も効果的に抑制することで、騒がしい場所からの通話でもクリアな音声を相手に届けられるとしている。

バッテリー性能は、ANCオフ時で8時間、オン時で5時間。ケースも加えると、それぞれ35時間と20時間。また10分の充電で約4時間の音楽再生が可能。カラバリはブラック、ピンク、ホワイトの3色。