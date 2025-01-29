公式サイトも全面リニューアルで情報を探しやすく

世界300万人のアイデアをカタチに　15周年を迎えたオンラインホワイトボード「Cacoo」の歩み

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

　ヌーラボの提供するオンラインホワイトボードツール「Cacoo（カク―）」が、2025年9月30日、正式リリースから15周年を迎えた。これを機に、必要な情報にスムーズにアクセスできるよう、公式サイトを全面リニューアルしている。

　Cacooは、チームの発想を図やビジュアルに落とし込み、コラボレーションを促進するツール。これまで世界300万人以上のユーザーに利用されてきた。

　その歩みは、2009年11月9日、ベータ版を公開したところから始まった。その後、2010年9月30日に正式リリースを迎える。

　当時は、ワイヤーフレームやネットワーク図、UML、サイトマップ、オフィスレイアウトなどの作図はローカルソフトに依存しており、チームでの編集や共有には手間がかかっていたという。こうした中で、Cacooは、「ブラウザだけで美しい図を作成・共有できる」環境を提供。そして、同時編集やチャット機能により「同じ部屋で作業しているような」コラボレーションを実現した。

ベータ版公開当時のトップページ

　さらに2018年6月にはユーザーリサーチを基にUIを刷新し、Cacoo全体の体験を再定義するフルリニューアルを実施している。

2018年のフルリニューアル後のCacoo利用画面

　今回の15周年を機に、Cacooの公式サイトを全面リニューアル。デザイン・構成・コンテンツを刷新し、ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできるよう改善した。特に、豊富なテンプレートを、業務プロセス・分析、ふりかえり・改善など用途別に検索できるようになっている。

全面リニューアルしたウェブサイト

　Cacooチームは、「今後も“チームのアイデアを素早くカタチにし、合意形成へと導く”プラットフォームとして進化を続けます」とコメントしている。今後は、将来的なAI活用も視野に入れつつ、開発を継続していく。

海外メンバーも参加した京都オフィスでのギャザリングの様子

