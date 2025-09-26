ゲーミングPCを買うなら今！ パソコン工房「超35周年祭」とWindows 11乗換応援フェア開催中

パソコン工房「超35周年祭」開催！人気ゲーミングPCやBTOモデルが特別セール

ユニットコムが運営するパソコン工房では、創業35周年を記念した大規模キャンペーン「おかげさまで 超35周年祭」を9月27日から10月17日まで開催すると発表した。

開催期間中は、即納可能なおすすめパソコンをはじめ、PCパーツや周辺機器が日替わりでセール対象に登場。パソコンの買い替えやアップグレードを検討しているユーザーにとって見逃せないチャンスとなる。

セール対象には人気ゲーミングPCや最新モデルも

「超35周年祭」では、ユニットコムが展開する人気ブランドの製品が多数ラインナップ。

たとえば、ハイパフォーマンスなゲーミングPC「LEVEL∞」、初心者に最適なエントリーモデル「LEVELθ」、そして自由にカスタマイズできるBTOパソコン「iiyama PC」 などが登場する。

さらに、最新OS「Windows 11」搭載モデルも豊富に用意されており、セキュリティ強化や快適な操作性を求めるユーザーに最適な選択肢となっている。

Windows 10からの移行を支援「Windows 11 全力乗換応援フェア」

ユニットコムでは、2025年10月14日に迫るWindows 10サポート終了を見据え、最新OSへの移行をサポートする「Windows 11 全力乗換応援フェア」を同時開催中。

特典としては、最大で5万円分相当の下取りサービスを受けられるほか、Windows 11アップグレード診断と工賃5,000円での対応が可能だという。

これにより、安心して最新OS環境へ移行できる。

最大10万円還元＆無金利ローンも同時開催

さらにパソコン工房では、よりお得に購入できる施策も用意されている。

たとえば、最大10万円分相当を還元する「決算特別スーパー還元祭」や、個人向けに48回まで無利息で利用できるショッピングローンキャンペーンなどがある。

これらを組み合わせることで、最新PCを賢く手に入れる絶好の機会となっている。

まとめ

パソコン工房の「超35周年祭」は、ゲーミングPCやBTOモデルをお得に購入できるだけでなく、Windows 11へのスムーズな移行支援や大規模還元キャンペーンも揃った注目イベントだ。PCの買い替えや新規購入を検討しているユーザーは、開催期間中のチェックを強くおすすめする。