Backlogのすべてがこの一冊に　初の公式ガイドブックが10月2日より販売開始

プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」初の公式ガイドブック『ゼロからはじめるBacklog活用大全』が出版される。2025年10月2日、Amazonをはじめとするオンライン書店および全国書店にて販売開始する。現在、オンライン書店では予約を受付中だ。

Backlogは2005年の誕生以来、業種や職種を問わず140万人以上に利用され、2025年6月に20周年を迎えている。さらに、働き方の多様化やリモートワークの拡大に伴い、タスクやプロジェクトを「チームでどう共有するか」が、これまで以上に重要になっている状況だ。

こうした背景を踏まえて発売される本書は、Backlogの基本操作から実践的なプロジェクト管理手法、さらにはチームの力を最大化する「チームワークマネジメント」の考え方までを体系的にまとめている。

Backlogを提供するヌーラボは、Backlogの導入を検討している人やBacklogの理解を深めたい人だけではなく、チームでの働き方に課題を感じているすべてのビジネスパーソンに向けた一冊として推奨している。

■『ゼロからはじめるBacklog活用大全』の構成

1章：Backlogで実現するチームワークマネジメント

2章：Backlogの基本的な使い方

3章：Backlogの便利な機能を使いこなす

4章：チーム活用のためのBacklog実践ガイド

5章：部門別の業務特性に合わせたBacklog活用法

6章：Backlogと外部ツールを連携する

7章：Backlog導入・運用のベストプラクティス

■書籍情報

書名：『ゼロからはじめるBacklog活用大全』

著者：Backlog公式ガイドブック制作チーム

定価：1980円（税込）

発行：クロスメディア・パブリッシング

発売日：2025年10月2日