マウスコンピューター最大9万円OFF！「パソコン買い替え応援セール」開催中【期間限定】

マウスコンピューター「パソコン買い替え応援セール」開催中！最大9万円OFFで最新PCをお得に

マウスコンピューターは、9月17日から10月8日10時59分まで、公式ECサイト限定で「パソコン買い替え応援セール」を実施している。今回の特別セールでは、最大90,000円（税込）OFFという大幅割引が適用され、ノートパソコンからデスクトップまで幅広いラインナップが対象となる。

人気モデルがセール対象に

セールでは、性能とデザイン性を兼ね備えた注目モデルが値下げされている。

「mouse A4-A5U01SR-B」

通常価格87,800円が82,800円に。高品質なノートPCがより手に取りやすい価格となった。

「G TUNE H6-I9G90BK-C」

最大90,000円（税込）OFFで、699,800円から609,800円へ。ハイスペックゲーミングPCを狙うユーザーにとって絶好のチャンスだ。

デスクトップPCもお得に

デスクトップモデルもセール対象となっており、例えば「mouse SH-I7U01」は159,800円から149,800円へ値下げ。手頃な価格でより高性能なマシンへアップグレードできる。

セール期間と購入方法

「パソコン買い替え応援セール」は、

開始：9月17日（水）11:00

終了：10月8日（水）10:59

までの期間限定。購入希望者は、マウスコンピューターの公式ECサイトから詳細を確認できる。最新PCをお得に手に入れるチャンスを逃さないようにしたい。