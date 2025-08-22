インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285採用ゲーミングPCがLEVEL∞から、RTX 5080／90搭載モデルを用意

ユニットコムは8月20日、ゲーミングパソコン向けブランド「LEVEL∞」から、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285を採用するBTOパソコンを販売中だ。ラインアップは、GeForce RTX 5080を搭載する「LEVEL-R789-285-VKX」、GeForce RTX 5090を搭載する「LEVEL-R789-285-XKX」など。

インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー（シリーズ2）は、従来と比べてPコアのシングルスレッド性能が最大9％、Eコアのマルチコア性能が最大32％向上している。コンピュートタイルやSOCタイル、グラフィックスタイル、IOタイルなどのチップレット構造を採用しており、AI処理に特化したNPUも内蔵されている。

また、インテル® 800 シリーズ・チップセットに対応しており、PCI-Express 5.0最大レーン数の増加や、Thunderbolt 5の拡張カード対応など、プロセッサーの能力を発揮させる足回りも強化されている。

LEVEL-R789-285-VKXは、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285、GeForce RTX 5080、32GBメモリー（DDR5、16GB×2）、1TB SSD（NVMe対応、PCIe 4.0×4）という構成だ。マザーボードはインテル® Z890チップセットを採用。電源は1000Wで、80PLUS PLATINUM認証を取得している。OSはWindows 11 Home（64bit）を採用する。価格は45万9800円。

LEVEL-R789-285-XKXは、インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285、GeForce RTX 5090、32GBメモリー（DDR5、16GB×2）、1TB SSD（NVMe対応、PCIe 4.0×4）という構成だ。マザーボードはインテル® Z890チップセットを採用。電源は1200Wで、80PLUS PLATINUM認証を取得している。OSはWindows 11 Home（64bit）を採用する。価格は69万9800円。