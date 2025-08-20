全国送料無料＆最大25万円引き！パソコン工房WEB限定「先取り半期決算セール」

ユニットコムは、公式通販サイト「パソコン工房WEBサイト」にて「先取り半期決算セール」を開催中だ。開催期間は9月9日16時59分までで、対象となるのはゲーミングPCやクリエイター向けPC。最大25万円OFFで購入できる大規模セールとなっている。

セール対象には、最新のCore Ultraプロセッサー搭載ノートPCや、RTX 6000 Ada搭載のクリエイターPCなどハイエンドモデルも多数ラインナップ。



たとえば「SOLUTION-14FH129-U7-UHX」は通常価格194,800円が164,800円に値下げされ、さらにグリーン購入法適合商品として提供されている。新しいパソコンを検討している人にとって絶好のタイミングだ。

さらに会員限定特典として、全国（沖縄・離島含む）に対応したBTOパソコン送料無料キャンペーンも実施中。購入点数やセール対象品に関わらずすべて送料無料となる。ただし、アウトレット品や中古パソコンは対象外なので注意が必要。また、グリーン購入法基準を満たした製品は、事業者の判断で適合商品として明示されている。

今回の先取り半期決算セール対象PCは、カスタマイズ可能なBuild to Order（BTO・受注生産方式）にも対応。例えば、高性能な「LEVEL-R7B6-LCR79Z-VKX」は通常474,800円が424,800円に値下げされ、AMD Ryzen 9 7950X3DやGeForce RTX 5080を搭載している。



一方、プロクリエイター向けの「SENSE-F189-LC285K-NSX」は、RTX 6000 Adaを備え、1,848,000円から1,598,000円へと大幅にプライスダウンしている。