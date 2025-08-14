最大8,000円分相当を還元！パソコン工房が「夏の超お得アップグレード還元フェア」を開催

ユニットコムは、8月15日から8月25日まで「夏の超お得アップグレード還元フェア」を開催する。

「夏の超お得アップグレード還元フェア」は、対象のiiyama PCの購入時にアップグレードおよび指定の周辺機器を同時に購入することで、合計点数に応じて最大8,000円分の還元が受けられるキャンペーンである。店舗とWEB通販の両方で開催予定となっているが、条件や還元方法は異なるとのこと。なお、WEB通販ではキャンペーン開始日の朝11時以降の注文が対象となる。

還元対象となるアップグレードは、基本構成から最大2点までの増設PCパーツ（メモリ、SSD、HDD、光学ドライブ、グラフィックカード、電源ユニット、冷却FAN）の購入、最大で1点までソフトウェアのアップグレード（OS・Office）、周辺機器の同時購入（液晶ディスプレイ、マウス、キーボード、ネットワーク機器など1点まで）となる。また、すべての購入品は1万円以上の商品が条件だ。

パソコン工房は、これに加えて、パソコン工房会員限定で、指定の保証サービスに加入すると最大2万円分相当の還元が付与される、「最大2万円分還元 超還元プログラム」も実施している。「夏の超お得アップグレード還元フェア」と併せて適用されるため、還元額が増加するとのことだ。詳細は各情報ページから確認してほしい。