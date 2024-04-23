SAP ERPやMS Fabric連携を強化した「CData Sync」新版が登場

CData Software Japanは、2025年8月1日、ノーコードのETL/ELT ツールである「CData Sync」の新版「V25.2」を提供開始した。

新版では、Microsoftの統合分析プラットフォーム「Microsoft Fabric」およびその論理データレイクである「OneLake」への2種類のデータ連携を提供する。

ひとつは、Microsoftが推進するリアルタイム連携方式「Open Mirroring」への対応だ。これにより、オンプレミスのデータベースやSAPなどの基幹システムのデータを、Microsoft Fabric管理下のDelta Lakeテーブルへ直接、かつ変更があったデータのみをニアリアルタイムでレプリケーションできる。

OneLakeの各領域（Files/Tables）へファイルを直接書き込む「ファイルベース連携」にも対応。データレイクとしての活用や特定フォーマットでのデータ保管が必要なケースに応えるもので、Open Mirroringとは異なりテーブル化には追加作業が発生する。

加えて、「CDC（変更データキャプチャ）」機能のデータソースとしてSAP ERPを追加した。CDCは、ログデータを基にデータ変更を検出して、変更による差分だけを連携させる機能であり、リアルタイム連携やシステム負荷の軽減、コスト削減などを推進できる。

その他にも、SAML認証によるシングルサインオン（SSO）や初回ログイン時にユーザーを自動作成するJIT（Just-In-Time）プロビジョニング機能も実装している。