Amazonプライムデー2025 買い物情報総まとめ 第36回
【Amazonプライムデー】バッテリー2週間持ち！ ファーウェイ最新フラグシップスマートウォッチも25％オフ！
2025年07月08日 16時05分更新
ファーウェイ・ジャパンは、Amazonプライムデーに先行セールから参加。最新スマートフォン／イヤホンのフラグシップモデルも含めて、大幅割引価格で販売している。いずれも最新の人気モデルばかりだ！
最新スマートウォッチも最新イヤホンも大幅割引！
ファーウェイ製スマートウォッチの魅力は、最長で2週間持ちなどバッテリー駆動時間の長さに加えて、上位モデルではゴルフナビ機能や心電図測定機能といった豊富な機能、またデザイン面も大きい。
その代表格にしてフラグシップモデル「HUAWEI WATCH GT 5 Pro」（46mmモデル）が25％オフの3万6259円とこれはお買得。
|Image from Amazon.co.jp
|HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46mm スマートウォッチ ゴルフナビ機能搭載 3Dコースマップ 心電図（ECG）高度なランニングサポート 睡眠時呼吸乱れ検知 等高線・オフラインマップ ルートナビGPXファイル対応 高硬度チタニウムとサファイアガラス 14日間バッテリー iOS/Android メーカ保証1年追加 ブラック
画面が四角い「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」はスマートウォッチらしいスマートウォッチな1台。体組成計「HUAWEI Scale 3」とのセットモデルが安くなっている。機能的はHUAWEI WATCH GT 5 Proとほぼ同等。
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|HUAWEI WATCH FIT 4 Pro スマートウォッチ 薄型軽量 ゴルフ機能 アウトドアに適した気圧計と測位システム 1.82インチ3000nitsディスプレイ サファイアガラス チタン合金ベゼル 10日間ロングバッテリー iOS/Android対応 ブラック
完全ワイヤレスイヤホンについては、インナーイヤー型なのにノイキャンも可能な「HUAWEI FreeBuds 6」が23％オフの1万6800円。
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|HUAWEI FreeBuds 6 ワイヤレスイヤホン Bluetooth インナーイヤー型 快適な装着感 アクティブノイズキャンセリング 通話ノイズキャンセリング-95dB ハイレゾ認証 迫力のある低音 36時間ロングバッテリー IP54防水/防塵 iOS/Android対応 ブラック
耳たぶに挟むイヤーカフ型のオープンイヤータイプのイヤホン「HUAWEI FreeClip」は29％オフの1万9800円。
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|HUAWEI FreeClip ワイヤレスイヤホン Bluetooth オープンイヤー イヤーカフ型 3段階音量調整 耳を塞がないイヤホン 軽量約5.6g(本体) 音漏れ防止 マイク付き 通話ノイズリダクション 36時間再生 左右自動認識 IP54防塵防滴 ワイヤレス/急速充電 マルチポイント接続 ブラック
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