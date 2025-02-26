ドコモ「iPhone 16e」端末価格値下げ

NTTドコモは2月25日、「iPhone 16e」のオンラインでの販売価格や割引額を一部変更した。

対象は128GBモデルで、変更後の価格は以下のとおり。

変更後の金額（〇：負担減 ×：負担増 △：変更なし）

■MNP

〇割引適用前価格：10万9780円（2970円オフ）

×機種割引額：4万2570円（330円減額）

〇支払総額（現金販売一括払い／分割払い）：6万7210円（2640円オフ）

△分割支払金（1～23回／月）：52円

〇再分割支払金（1～24回／月）：2750円（110円オフ）

△いつでもカエドキプログラム利用時の負担額

・23ヵ月目に本機種を返却した場合：1210円

・12ヵ月目に本機種を返却した場合：660円

■新規購入／端末のみ購入

〇割引適用前価格：10万9780円（2970円オフ）

△機種割引額：0円

〇支払総額（現金販売価格（一括払い）／分割払い）：10万9780円（2970円オフ）

〇分割支払金（1～23回／月）：1903円（14円オフ）

〇再分割支払金（1～24回／月）：2750円（110円オフ）

〇いつでもカエドキプログラム利用時の負担額

・23ヵ月目に本機種を返却した場合：4万3780円（330円オフ）

・12ヵ月目に本機種を返却した場合：4万3230円（330円オフ）

■機種変更

〇割引適用前価格：10万9780円（2970円オフ）

△機種割引額：5500円

〇支払総額（現金販売価格（一括払い）／分割払い）：10万4280円（2970円オフ）

〇分割支払金（1～23回／月）：1664円（14円オフ）

〇再分割支払金（1～24回／月）：2750円（110円オフ）

〇いつでもカエドキプログラム利用時の負担額

・23ヵ月目に本機種を返却した場合：3万8280円（330円オフ）

・12ヵ月目に本機種を返却した場合：3万7730円（330円オフ）