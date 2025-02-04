アップル製品、アマゾンで割引中　MacBook Airなどが安い

スマイルセールの余韻が残る2月4日、Amazon.co.jpでは「MacBook Air」や「MacBook Pro」など、アップル製品がタイムセールを開催中。絶対に見逃せないセールに違いないと感じた我々探検隊は一路、Amazon.co.jpの奥地へと向かった！
2月4日15時30分現在、主なタイムセール対象商品は以下のとおりだ。
●主なタイムセール商品の価格（括弧内はアップル直販価格との差額）
■MacBook Air（13型）
・M2／16GB／1TB：18万4800円（2万4000円引き）
|Image from Amazon.co.jp
|2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 日本語キーボード, 16GBユニファイドメモリ, 1TB SSD - ミッドナイト
・M3／16GB／256GB：14万9800円（1万5000円引き）
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|Apple 2024 MacBook Air (13インチ, 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M3チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - シルバー
■MacBook Air（15型）
・M3／16GB／512GB：20万9800円（1万9000円引き）
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|Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載15インチノートブック: 15.3インチLiquid Retina ディスプレイ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係機能, 日本語キーボード, ミッドナイト
■Mac mini
・M2 Pro／16GB／512GB：15万9800円
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|Apple 2023 Mac mini M2 Pro チップ搭載デスクトップコンピュータ: 10コアCPUと16コアGPU、16GB ユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、ギガビット Ethernet、iPhone や iPad との連係機能
■iPad（第10世代）
・Wi-Fi／64GB：5万2800円（6000円引き）
・Wi-Fi／256GB：7万8800円（6000円引き）
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|2022 Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - シルバー (第10世代)
■iPad mini（第6世代）
・Wi-Fi＋Cellular／64GB：8万3800円
・Wi-Fi＋Cellular／256GB：9万8800円
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|Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 256GB) - スペースグレイ
■iPad Air（11型）
・M2／Wi-Fi／128GB：8万9800円
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|Apple 2024 11インチiPad Air (Wi-Fi, 128GB) - スペースグレイ (M2)
■iPad Pro（13型）
・M4／Wi-Fi／2TB／Nano-textureガラス：34万9800円（5万7000円引き）
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|Apple 13インチiPad Pro (M4):Ultra Retina XDR ディスプレイ - Nano-textureガラス、 2TB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、LiDAR スキャナ、Wi-Fi 6E、Face ID、一日中使えるバッテリー - シルバー
セール終了日時は未発表だが、タイムセール扱いなので、欲しい人は早めに決断した方が良いだろう。
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