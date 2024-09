マスク氏、最強のAIトレーニングシステム「Colossus」稼働　10万個のNVIDIA H100チップで構成

イーロン・マスク氏が率いるAI企業xAIが現地時間9月2日、世界最強のAIトレーニングシステム「Colossus」を稼働させたと発表した。Colossusは、10万個のNVIDIA H100 GPUで構成される、巨大なAIトレーニングクラスター。マスク氏によれば、システムの構築は着手からわずか122日で完了したという。

さらにマスク氏は、数ヵ月以内にシステムの規模(容量)を実質2倍に拡大する計画も明かしている。具体的には、より高性能なH200 GPUを5万個追加したシステムに進化させる予定だ。

This weekend, the @xAI team brought our Colossus 100k H100 training cluster online. From start to finish, it was done in 122 days.



Colossus is the most powerful AI training system in the world. Moreover, it will double in size to 200k (50k H200s) in a few months.



