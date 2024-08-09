「ガンヴォルト」シリーズや「ぎゃる☆がん」シリーズなど人気作をお得にゲット！
インティ・クリエイツがニンテンドーeショップとSteamで最大65％オフの「お盆セール」を開催！
インティ・クリエイツは8月9日、ニンテンドーeショップ／Steamストアで同社のほぼすべてのダウンロード版タイトルが最大65％オフ（VR作品除く）で購入できる「お盆セール」を開催。セール期間は、下記を参照のこと。
■セール期間
ニンテンドーeショップ：2024年8月9日～8月22日23時59分
Steamストア：2024年8月9日～8月23日1時59分
■各ストアリンク
ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84
Steamストア：https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES
■対象タイトル
【50％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック……Switch
【60％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト……PC（Steam）
【60％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 爪（ソウ）……PC（Steam）
【50％オフ】蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】ブラスターマスター ゼロ……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】ブラスターマスター ゼロ 2……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】ブラスターマスター ゼロ 3……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】Bloodstained: Curse of the Moon……Switch／PC（Steam）
【60％オフ】Bloodstained: Curse of the Moon 2……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】ドラゴン・マークト・フォー・デス……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT……Switch／PC（Steam）
【50％オフ】白き鋼鉄のX（イクス） 2……Switch／PC（Steam）
【75％オフ】ぎゃる☆がん VR……／PC（Steam）
【60％オフ】ぎゃる☆がん 2……Switch
【60％オフ】ぎゃる☆がん りたーんず……Switch
【65％オフ】ぎゃる☆がん だぶるぴーす……Switch
【45％オフ】グリム・ガーディアンズ デーモンパージ……Switch／PC（Steam）
【32％オフ】幻日のヨハネ -BLAZE in the DEEPBLUE-……Switch／PC（Steam）
【30％オフ】GUNVOLT RECORDS 電子軌録律（サイクロニクル）……Switch／PC（Steam）
【25％オフ】ロロパズミクス……Switch／PC（Steam）
【30％オフ】九魂の久遠……Switch
© INTI CREATES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
©INTI CREATES CO., LTD. ©SUNSOFT SUNSOFTは、サン電子の登録商標です。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう