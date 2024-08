OpenAIが重大な岐路に立たされている

8月6日(現地時間)、OpenAIのGreg Brockman氏が、年末までの長期休暇を取得すると発表した。同日、共同創業者のJohn Schulman氏がAnthropicへの移籍を表明。さらにPeter Deng氏もOpenAIからの退社が報じられた。これに先立つ8月5日には、OpenAIの共同創業者イーロン・マスク氏がサム・アルトマンCEOらに対する訴訟を再開したことが明らかになった。OpenAIの内部で何が起きているのだろうか。

I’m taking a sabbatical through end of year. First time to relax since co-founding OpenAI 9 years ago. The mission is far from complete; we still have a safe AGI to build.

Greg Brockman氏は、2015年のOpenAI設立時からの共同創業者の一人であり、当初はCTOとして技術面でのリーダーシップを発揮してきた。

2023年11月にサム・アルトマンCEOが一時解任された際には、Brockman氏も一旦OpenAIを去ったが、その後アルトマン氏と共に復帰。その際、社長兼取締役会議長の座に就いている。

投稿によればこの休暇は「OpenAIを9年前に共同創業して以来、初めてリラックスする時間」だという。しかし「ミッションはまだ完了していない。私たちにはまだ安全なAGI(汎用人工知能)を構築する必要がある」とも述べており、今のところOpenAIを離れる気はなさそうだ。

I shared the following note with my OpenAI colleagues today:



I've made the difficult decision to leave OpenAI. This choice stems from my desire to deepen my focus on AI alignment, and to start a new chapter of my career where I can return to hands-on technical work. I've decided…