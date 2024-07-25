ASUS「ROG RYUJIN III WB」、「ROG RYUJIN III WB White Edition」
ASUS ROGブランド初のDIY水冷用ウォーターブロックがデビュー
2024年07月25日 13時00分更新
ASUSのROGブランドから、DIY水冷用ウォーターブロック「ROG RYUJIN III WB」と「ROG RYUJIN III WB White Edition」が発売された。価格は4万6970円。秋葉原では、パソコンショップアーク、オリオスペック、パソコン工房 秋葉原パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
178枚の小型の冷却フィンと銅合金製のコールドプレートを備えたAsetek社製ポンプユニットを採用するウォーターブロック。マザーボードVRMへ最大容量のエアフローを送るAxial-techファン(5100±10rpm/21.08CFM/5.53mmH2O)を内蔵。VRM温度を最大35度低下させるとしている(Core i9-13900KとROG Maximus Z790 Heroを使用して検証)。
また、ハードウェア情報からカスタマイズしたGIFアニメーションまで自由自在にカスタマイズできる3.5インチ液晶ディスプレーを搭載。クロック周波数、電圧、温度、ファン回転数、水流の状態など、さまざまな数値を視認できる。対応ソケットはLGA1700/1200/115x、Socket AM5/AM4で、製品には16mmハードチューブフィッティング×2、90度ロータリーアダプターフィッティング×2、ROG ケーブルオーガナイザー×1、ネジとブラケットの付属品パック×1がつく。