塩ラーメンの超名店を大特集！声優・香里有佐が「止まらない塩欲」を語り尽くす

塩ラーメンってこんなに違うの！？
ラーメンWalker YouTube 5月28日の生放送は、声優として活躍中の「香里有佐」さんが2度めの登場。
前回出演
煮干ラーメンにまつわる現在過去未来を声優の香里有佐が語り尽くす
https://www.youtube.com/live/Hzd95YrYrNM
塩ラーメンにドハマリ中の彼女が塩の超名店を語り尽くします。
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！
▽放送情報
放送日： 2024年5月28日（火）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/EMMstv-XQu0
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：香里有佐（声優）
https://x.com/arisa_kori
https://www.youtube.com/@arimendan
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー）
https://twitter.com/kmatsumoto79