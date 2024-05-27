塩ラーメンの超名店を大特集！声優・香里有佐が「止まらない塩欲」を語り尽くす

塩ラーメンってこんなに違うの！？

ラーメンWalker YouTube 5月28日の生放送は、声優として活躍中の「香里有佐」さんが2度めの登場。

前回出演

煮干ラーメンにまつわる現在過去未来を声優の香里有佐が語り尽くす

https://www.youtube.com/live/Hzd95YrYrNM

塩ラーメンにドハマリ中の彼女が塩の超名店を語り尽くします。

ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！

▽放送情報

放送日： 2024年5月28日（火）

時間 ： 20:00 ～ 放送予定

番組 ： https://youtu.be/EMMstv-XQu0

▽関連情報

ラーメンWalker WEB

https://ramen.walkerplus.com/

ラーメンWalkerキッチン

https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者

ゲストパーソナリティ：香里有佐（声優）

https://x.com/arisa_kori

https://www.youtube.com/@arimendan

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー）

https://twitter.com/kmatsumoto79