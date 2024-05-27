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塩ラーメンの超名店を大特集！声優・香里有佐が「止まらない塩欲」を語り尽くす

2024年05月27日 12時00分更新

文● ラーメンWalker

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塩ラーメンってこんなに違うの！？

　ラーメンWalker YouTube 5月28日の生放送は、声優として活躍中の「香里有佐」さんが2度めの登場。

前回出演
煮干ラーメンにまつわる現在過去未来を声優の香里有佐が語り尽くす
https://www.youtube.com/live/Hzd95YrYrNM

　塩ラーメンにドハマリ中の彼女が塩の超名店を語り尽くします。

　ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！

▽放送情報
放送日：　2024年5月28日（火）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/EMMstv-XQu0

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：香里有佐（声優）
https://x.com/arisa_kori
https://www.youtube.com/@arimendan

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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