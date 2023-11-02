ASUS「ROG MAXIMUS Z790 FORMULA」
白色系パーツと相性抜群なZ790マザー「ROG MAXIMUS Z790 FORMULA」
2023年11月02日 13時00分更新
インテルZ790搭載マザーボード「ROG MAXIMUS Z790 FORMULA」が、ASUSから発売された。価格は11万9980円。秋葉原では、パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原本店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
白色のヒートシンクやバックプレートを備えるインテルZ790搭載のATX対応ハイエンドマザーボード。20+1+2フェーズ構成の電源回路やDIY水冷用のASUS HybridChillウォーターブロックを備え、VRMを強力に冷却する。全体が白いため、白色系パーツとの相性も抜群だろう。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×2、PCI Express(4.0) x4×1。メモリーは、DDR5 DIMM×4(DDR5-8000+(OC)、最大192GB)。オンボードインターフェースとして、5ギガビットLAN、Wi-Fi 7 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be))+Bluetooth 5.4 (intel)、サウンド(ROG SupremeFX + ESS SABRE9218 DAC 8CH HD Audio)、M.2×5、SATA3.0×4、USB Type-C(Thunderbolt 4)×2、USB3.2 Gen2×2などを装備。グラフィックス出力機能としてHDMI 2.1、Thunderbolt 4×2を備える。