「ロックマンエグゼ」シリーズなどがお買い得！各デジタルストアで「CAPCOM AUTUMN SALE」が開催中

カプコンは9月28日、Steam Store／ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeの各デジタルストアで「CAPCOM AUTUMN SALE」を開催中だと発表。開催期間は、各ストアやタイトルによって異なるので、下記をチェックしてほしい。

今回のセールでは、ナンバリング作品を詰め込んだ『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』がSteam Storeとニンテンドーeショップで初セールに。

さらにSteam Storeでは、2Dアクションの「ロックマン」「ロックマンX」「ロックマンゼロ」「ロックマンZX」シリーズをまとめて遊べる超お得な『ROCKMAN TGS PACK』や、「逆転裁判」シリーズなどの人気タイトルがお得な価格でセール中となっている。

また、アクション、シューティング、対戦格闘など名作レトロゲームがたっぷり遊べる『Capcom Arcade Stadium』の追加タイトルがPlayStation Storeとニンテンドーeショップで、全品50％オフ。

ほかにも『モンスターハンターライズ＋サンブレイク セット』など、カプコンの人気タイトルがお買い得価格で配信中だ。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM AUTUMN SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale09-3b365/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store

▼セール期間：2023年10月5日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/tgs

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（Vol.1本編＋Vol.2本編）

通常価格：5990円

セール価格【34％オフ!!】：3953円

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』（ゲーム本編）

通常価格：3990円 セール価格【25％オフ!!】：2992円

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【25％オフ!!】：2992円

Steam『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『成歩堂レジェンズコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：6990円

セール価格【58％オフ!!】：2935円

Steam Storeでは「ロックマン」シリーズタイトルが

セットになってさらにお買い得なバンドルパックを販売中！

販売期間：2023年10月5日1時59分まで

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル製品は終了日以降も販売する可能性がございます。

Steam『ROCKMAN TGS PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/34883/ROCKMAN_TGS_PACK/

バンドル価格：4750円

★収録タイトル★

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

ニンテンドーeショップ

▼セール期間：2023年10月9日23時59分まで

Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（Vol.1本編＋Vol.2本編）

通常価格：5990円

セール価格【34％オフ!!】：3953円

Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【25％オフ!!】：2992円

Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【25％オフ!!】：2992円

▼セール期間：2023年10月2日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_5.html

Nintendo Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2990円

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

▼セール期間：2023年10月17日23時59分まで

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html

Nintendo Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【51％オフ!!】：990円

Nintendo Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【51％オフ!!】：990円

Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

●Nintendo Switch『Capcom Arcade Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ） ※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

Nintendo Switch『ファイナルファイト』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

Nintendo Switch『大魔界村』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

PlayStation Store

▼セール期間：2023年10月11日23時59分まで

●PS4『Capcom Arcade Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ）

※本コンテンツをご利用いただくには『Capcom Arcade Stadium』（ゲーム本編：無料）が必要です。

PS4『天地を喰らうII - 赤壁の戦い -』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

PS4『スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円

PS4『19XX - The War Against Destiny -』（追加コンテンツ）

通常価格：200円

セール価格【50％オフ!!】：100円