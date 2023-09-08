カイロソフトは9月7日より、ニンテンドーeショップにて同社のNintendo Switch版6タイトルを対象とした「9月はトウキョウゲームショウだよセール for Switch」を開催中だと発表。セール期間は、2023年10月3日までとなる。
セール対象タイトル
・ゆけむり温泉郷
通常価格 1500円 ⇒ セール価格 750円 [50％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000010830.html
・開幕!!パドックGP
通常価格 1500円 ⇒ セール価格 750円 [50％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016181.html
・野球部ものがたり
通常価格 1500円 ⇒ セール価格 750円 [50％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023474.html
・開拓サバイバル島DX
通常価格 1500円 ⇒ セール価格 750円 [50％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000033818.html
・クルーズ大紀行
通常価格 1500円 ⇒ セール価格 1200円 [20％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000017084.html
・名門ポケット学院3
通常価格 1500円 ⇒ セール価格 1200円 [20％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060919.html
同社は、ほかにもドット絵の楽しい経営シミュレーションゲームを多数配信している。ニンテンドーeショップで「カイロソフト」と検索してみよう。
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