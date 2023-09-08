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ゲーム  >  ニュース  >  ニンテンドーeショップでカイロソフトのTGS2023セールが開催中！

『名門ポケット学院3』がセール対象に！

ニンテンドーeショップでカイロソフトのTGS2023セールが開催中！

2023年09月08日 17時40分更新

文● Zenon／ASCII

　カイロソフトは9月7日より、ニンテンドーeショップにて同社のNintendo Switch版6タイトルを対象とした「9月はトウキョウゲームショウだよセール for Switch」を開催中だと発表。セール期間は、2023年10月3日までとなる。

セール対象タイトル

・ゆけむり温泉郷

通常価格 1500円 ⇒ セール価格 750円 [50％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000010830.html

・開幕!!パドックGP

通常価格 1500円 ⇒ セール価格 750円 [50％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000016181.html

・野球部ものがたり

通常価格 1500円 ⇒ セール価格 750円 [50％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000023474.html

・開拓サバイバル島DX

通常価格 1500円 ⇒ セール価格 750円 [50％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000033818.html

・クルーズ大紀行

通常価格 1500円 ⇒ セール価格 1200円 [20％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000017084.html

・名門ポケット学院3

通常価格 1500円 ⇒ セール価格 1200円 [20％オフ!]
ストアURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000060919.html

　同社は、ほかにもドット絵の楽しい経営シミュレーションゲームを多数配信している。ニンテンドーeショップで「カイロソフト」と検索してみよう。

©KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.

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