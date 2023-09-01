カイロソフトは8月31日より、Nintendo Switch／PC（Steam）向け海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』を、ニンテンドーeショップとSteamストアにて配信開始した。価格はNintendo Switch版が1500円、PC（Steam）版が1280円となる。
※Nintendo Switch版は2023年9月13日まで、10%オフの1350円で購入可能。
※PC（Steam）版は2023年9月7日まで、10%オフの1152円で購入可能。
・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063855.html
・Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2431880/DX/
■トレーラー
ゲーム内容の紹介
夢の海賊団を結成しよう！
本作は大航海な時代の大冒険、世界の財宝やモンスターを制覇していくシミュレーションゲームだ。最強の海賊船を引き連れて全国のユーザーと対戦しよう。
夢とロマンを胸に、おもかじいっぱいの大航海スペクタル！ 仲間たちと力をあわせ、謎のモンスターや凶悪なライバル海賊を撃退だ！
キミだけの巨大な帆船で、世界の海を駆けめぐろう。
【ゲーム情報】
タイトル：大海賊クエスト島DX
ジャンル：海賊大冒険シミュレーションRPG
配信：カイロソフト
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）※iOS／Android向けにも配信中
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：
Switch版：1500円 ※2023年9月13日23時59分まで1350円（10％オフ）
PC（Steam）版：1280円
IARC：7+（7歳以上対象）
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