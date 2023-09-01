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ゲーム  >  ニュース  >  海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』がSwitch／Steamで同時配信中！

世はまさに、大海賊時代……！

海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』がSwitch／Steamで同時配信中！

2023年09月01日 16時10分更新

文● Zenon／ASCII

海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』がSwitch／Steamで同時配信中！

　カイロソフトは8月31日より、Nintendo Switch／PC（Steam）向け海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』を、ニンテンドーeショップとSteamストアにて配信開始した。価格はNintendo Switch版が1500円、PC（Steam）版が1280円となる。
※Nintendo Switch版は2023年9月13日まで、10%オフの1350円で購入可能。
※PC（Steam）版は2023年9月7日まで、10%オフの1152円で購入可能。

・ニンテンドーeショップ
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063855.html
・Steamストア
https://store.steampowered.com/app/2431880/DX/

■トレーラー

ゲーム内容の紹介

夢の海賊団を結成しよう！

海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』がSwitch／Steamで同時配信中！

　本作は大航海な時代の大冒険、世界の財宝やモンスターを制覇していくシミュレーションゲームだ。最強の海賊船を引き連れて全国のユーザーと対戦しよう。

　夢とロマンを胸に、おもかじいっぱいの大航海スペクタル！ 仲間たちと力をあわせ、謎のモンスターや凶悪なライバル海賊を撃退だ！

　キミだけの巨大な帆船で、世界の海を駆けめぐろう。

海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』がSwitch／Steamで同時配信中！
海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』がSwitch／Steamで同時配信中！
海賊大冒険シミュレーションRPG『大海賊クエスト島DX』がSwitch／Steamで同時配信中！
 

【ゲーム情報】

タイトル：大海賊クエスト島DX
ジャンル：海賊大冒険シミュレーションRPG
配信：カイロソフト
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）※iOS／Android向けにも配信中
配信日：配信中（2023年8月31日）
価格：
　Switch版：1500円　※2023年9月13日23時59分まで1350円（10％オフ）
　PC（Steam）版：1280円
IARC：7+（7歳以上対象）

© KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.
©2022 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

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