名代富士そばと「パトレイバー」がコラボ!! “コロッケそば”をフィーチャー

名代 富士そばは、今年で35周年を迎える「機動警察パトレイバー」とコラボレーションした企画を開催中です。
「機動警察パトレイバー」初期OVAシリーズ（アーリーデイズ）第5話「二課の一番長い日（前編）」に登場する、ファンの間ではお馴染みの“コロッケそば”をフィーチャーしたコラボポスターを全110店舗に掲示します（8月20日まで）。タペストリーとポスターは2種類のデザインが用意され、ランダムに店舗に掲示されます。
また、“コロッケそば”が登場するアーリーデイズ（初期OVA）第5話「二課の一番長い日（前編）」を YouTube公式チャンネル「EMOTION Label Channel」にて期間限定無料配信します。
配信中～8月4日：
「機動警察パトレイバー アーリーデイズ」第5話「二課の一番長い日(前編)」※1988年制作
8月4日～11日：
「機動警察パトレイバー アーリーデイズ」第6話「二課の一番長い日(後編)」※1988年制作
さらに、機動警察パトレイバーHEADGEAR公式SHOP（Amazon内）では本コラボを記念したグッズも販売します。受注期間は8月上旬～8月31日。
※価格は税込み表記です。