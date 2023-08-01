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店頭のポスターをチェック！

名代富士そばと「パトレイバー」がコラボ!! “コロッケそば”をフィーチャー

2023年08月01日 15時50分更新

文● ASCII

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　名代 富士そばは、今年で35周年を迎える「機動警察パトレイバー」とコラボレーションした企画を開催中です。

　「機動警察パトレイバー」初期OVAシリーズ（アーリーデイズ）第5話「二課の一番長い日（前編）」に登場する、ファンの間ではお馴染みの“コロッケそば”をフィーチャーしたコラボポスターを全110店舗に掲示します（8月20日まで）。タペストリーとポスターは2種類のデザインが用意され、ランダムに店舗に掲示されます。

富士そば×パトレイバー　コラボビジュアルA

士そば×パトレイバー　コラボビジュアルB

　また、“コロッケそば”が登場するアーリーデイズ（初期OVA）第5話「二課の一番長い日（前編）」を YouTube公式チャンネル「EMOTION Label Channel」にて期間限定無料配信します。

配信中～8月4日：
「機動警察パトレイバー アーリーデイズ」第5話「二課の一番長い日(前編)」※1988年制作
8月4日～11日：
「機動警察パトレイバー アーリーデイズ」第6話「二課の一番長い日(後編)」※1988年制作

　さらに、機動警察パトレイバーHEADGEAR公式SHOP（Amazon内）では本コラボを記念したグッズも販売します。受注期間は8月上旬～8月31日。

富士そばパトレイバーコラボアクリルキーホルダー3種　各1320円

富士そばパトレイバーコラボクリアファイルセット　1650円

※価格は税込み表記です。

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