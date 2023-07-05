ケムコ（KEMCO）は7月5日、PlayStation Storeで開始された「Essential セール」に参加中だと発表。セールの開催期間は、2023年7月19日まで。

本セールでは、デッキ構築型ローグライト「デビラビローグ」や、やりこみRPG「アスディバイン」シリーズ4作品など、RPG 13タイトルが、25％～50％オフのお得な価格で購入できる。

【セール概要】

セール対象：PlayStation 5／PlayStation 4

セール期間：2023年7月19日23時59分まで

セールページ：https://www.kemco.jp/sale/index.html

PS Storeセールページ：https://store.playstation.com/ja-jp/category/01c13864-6641-4863-93b2-b3a323618d3e/1

【セールタイトル一覧】

やりこみRPG「アスディバイン」シリーズ

アスディバインディオス

価格

1320円 ⇒ 792円（40％オフ）／726円（PS Plus加入者は45％オフ）

世界を創造した神様が、健気でパワフルな精霊たちとともに、神域の冒険へ。緑川光さんら、豪華声優陣の戦闘ボイスつき！

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-CUSA14609_00-JP0ADIOS00000PS4

© 2015-2019 KEMCO/EXE-CREATE

アスディバインメナス

価格

1320円 ⇒ 792円（40％オフ）／726円（PS Plus加入者は45％オフ）

『アスディバインディオス』から100年後。個性的で強烈な異世界の精霊たちとともに、4つの世界を巡る旅へ。『ディオス』同様、豪華声優陣の戦闘ボイスつき！

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-CUSA16313_00-JP0AMENACE000PS4

© 2015-2019 KEMCO/EXE-CREATE

アスディバインクロス

価格

1320円 ⇒ 858円（35％オフ）／792円（PS Plus加入者は40％オフ）

光と闇が均衡を保っていた世界に綻びが……？マイペースなヒロインたちとともに冒険に旅立とう。キャラ固有の強力必殺スキル「トラストチャージ」など、ド派手な攻撃で敵を一網打尽！

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA08154_00-JP0ACROSS0000PS5

© 2015-2021 KEMCO/EXE-CREATE

アスディバインカムラ

価格

1320円 ⇒ 858円（35％オフ）／792円（PS Plus加入者は40％オフ）

改変された世界を元に戻すため、4人の可愛い仲間とともに道を切り開いていく和風ファンタジー。戦闘は、配置が鍵を握る陣形＆隊列バトル！

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-CUSA17252_00-JP0AKAMURA000PS4

© 2018-2019 KEMCO/EXE-CREATE

KEMCOのRPG

デビラビローグ

価格

1320円 ⇒ 990円（25％オフ）／924円（PS Plus加入者は30％オフ）

挑むたびにLv.1から始まる！デッキ構築型ローグライト。拾ったカードでデッキを作り上げ、ラビリンスに潜るたび異なるデッキ体験を楽しもう。

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA07628_00-JP0OVERROGUE0PS5

© 2021-2022 KEMCO/EXE-CREATE

アルファディア ネオ

価格

1320円 ⇒ 990円（25％オフ）／924円（PS Plus加入者は30％オフ）

絶望をくぐり抜け、仲間と道を切り拓く王道ファンタジー。釣りにチャレンジして、レアアイテムをゲットしよう。

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA10514_00-JP0ALPHANEO00PS5

© 2022 KEMCO/EXE-CREATE

ドラゴンプラナ

価格

1320円 ⇒ 990円（25％オフ）／924円（PS Plus加入者は30％オフ）

三つの種族が手を組……まない!? クラシカルなグラフィックと遊びやすいシステムが融合した新時代レトロRPG。状況に応じて、戦闘中でもジョブチェンジ！ 合計20種類以上のジョブを使いこなそう。

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA09448_00-JP0DPRANA0000PS5

© 2021-2022 KEMCO/EXE-CREATE

インフィニットリンクス

価格

1320円 ⇒ 924円（30％オフ）／858円（PS Plus加入者は35％オフ）

古の魔道具を巡り、大いなる陰謀に巻き込まれていく呪術士の少年の物語。タリスマンをスキルボードに埋め込み、必殺技を解き放て！

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA07027_00-JP0INFINITEL0PS5

© 2021-2022 KEMCO/EXE-CREATE

フェアリーエレメンツ

価格

1320円 ⇒ 990円（25％オフ）／924円（PS Plus加入者は30％オフ）

最凶の王との決戦後、騎士・ヤマトが目覚めたのは200年後の世界だった……。BGMは笹井隆司氏の全曲書き下ろし。

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA08153_00-JP0FAIRYE0000PS5

© 2016-2022 KEMCO/EXE-CREATE

アームド＆ゴーレム

価格

1320円 ⇒ 990円（25％オフ）／924円（PS Plus加入者は30％オフ）

賞金首を狩るハンターと、意志を持つ不思議なゴーレムの物語。手に入るゴーレムの特性を見極めて改造を重ね、高額賞金を狙え！

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA04984_00-JP0AEMETH0000PS5

© 2008-2021 KEMCO/Hit-Point

風乗り勇者の物語

価格

1320円 ⇒ 990円（25％オフ）／924円（PS Plus加入者は30％オフ）

小さな勇者が、風吹き抜ける世界をビークルで飛び回る冒険譚。属性の異なる仲間たちと力を合わせ、バトル＆ダンジョンギミックを攻略していこう。

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA08174_00-JP0WINDORIA00PS5

© 2022 KEMCO/Hit-Point

クリスタルオーサ

価格

1320円 ⇒ 726円（40％オフ）／660円（PS Plus加入者は45％オフ）

一攫千金を狙い、伝説の大鉱脈「クリスタルオーサ」を探す旅へ。習得済みスキルを自由に組み合わせて、自分らしい戦いに挑もう。

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA08374_00-JP0CORTHA0000PS5

© 2020 KEMCO/Hit-Point

白銀ノルニール

価格

1320円 ⇒ 990円（25％オフ）／924円（PS Plus加入者は30％オフ）

繰り返される世界……滅びの運命は変えられるのか——。仲間たちと新たな物語を紡ぎ出そう！ キャラクター同士の連携技や魔法宝石を駆使し、戦闘に勝利しよう。

ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0013-PPSA09073_00-JP0SNORNIR000PS5

© 2012-2022 KEMCO/WorldWideSoftware