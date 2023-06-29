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6/29（木）20時の生配信は、「相良茉優が一度食べてどハマりしたラーメン8選～東京の最新店や地方の名店食べ歩きの中から超厳選～」

2023年06月29日 14時00分更新

文● ラーメンWalker

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声優 相良茉優 厳選！ラーメン愛爆発の8選

　ラーメンWalker YouTube 6月29日の生放送は、声優として大活躍中の「相良茉優」さんが2度目の登場。「相良茉優が一度食べてどハマりしたラーメン8選～東京の最新店や地方の名店食べ歩きの中から超厳選～」をテーマに語っていただきます！

　また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」では相良茉優さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！ 

▽放送情報
放送日：　2023年6月29日（木）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/vFHyIAAdc-c

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：相良茉優（声優）
https://twitter.com/MayuSgr
https://www.instagram.com/mayusgr/

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ） 
https://twitter.com/kmatsumoto79

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