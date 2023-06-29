6/29（木）20時の生配信は、「相良茉優が一度食べてどハマりしたラーメン8選～東京の最新店や地方の名店食べ歩きの中から超厳選～」

声優 相良茉優 厳選！ラーメン愛爆発の8選
ラーメンWalker YouTube 6月29日の生放送は、声優として大活躍中の「相良茉優」さんが2度目の登場。「相良茉優が一度食べてどハマりしたラーメン8選～東京の最新店や地方の名店食べ歩きの中から超厳選～」をテーマに語っていただきます！
また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」では相良茉優さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
▽放送情報
放送日： 2023年6月29日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/vFHyIAAdc-c
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
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ラーメンWalkerキッチン
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▽出演者
ゲストパーソナリティ：相良茉優（声優）
https://twitter.com/MayuSgr
https://www.instagram.com/mayusgr/
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79