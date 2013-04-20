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4/13（木）20時の生配信は、【一目ぼれ】アイドルが”とある二郎インスパイア”系ラーメンに恋をしてしまった…話

2023年04月13日 15時00分更新

文● ラーメンWalker

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アイドルだって一目ぼれ！ 恋より二郎系！？

　ラーメンWalker YouTube 4月13日の生放送は、アイドルグループ「可憐なアイボリー」で活躍中の「寺本理絵」をお迎えして、「アイドルが”とある二郎インスパイア”系ラーメンに恋をしてしまった…話」をテーマに語っていただきます！

　また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい3麺」ではりーたんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

▽放送情報
放送日：　2023年4月13日（木）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/fNVoZe8dky4

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：寺本理絵（アイドル／可憐なアイボリー）
https://twitter.com/Kareai_rie
https://karennaivory.jp/

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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