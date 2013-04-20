4/13（木）20時の生配信は、【一目ぼれ】アイドルが”とある二郎インスパイア”系ラーメンに恋をしてしまった…話

アイドルだって一目ぼれ！ 恋より二郎系！？
ラーメンWalker YouTube 4月13日の生放送は、アイドルグループ「可憐なアイボリー」で活躍中の「寺本理絵」をお迎えして、「アイドルが”とある二郎インスパイア”系ラーメンに恋をしてしまった…話」をテーマに語っていただきます！
また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい3麺」ではりーたんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
▽放送情報
放送日： 2023年4月13日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/fNVoZe8dky4
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：寺本理絵（アイドル／可憐なアイボリー）
https://twitter.com/Kareai_rie
https://karennaivory.jp/
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79