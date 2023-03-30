Beats、「Girls Don’t Cry」とコラボした限定エディション「Girls Don’t Cry Beats Flex」4月1日発売
2023年03月30日 14時30分更新
Appleは4月1日、Beatsブランドにて「Girls Don’t Cry」とコラボした限定エディション「Girls Don’t Cry Beats Flex」を発売する。
Girls Don’t Cryはグラフィックアーティストverdyが手掛けるブランド。Beats FlexのブルーのワイヤレスイヤホンにGirls Don’t Cryを象徴する赤い文字をあしらい、取り外し可能なハートのチャームを付けている。
また、発売に合わせてモデルのジャスミン・ダニエルズを起用したキャンペーンを実施。キャンペーン動画ではダニエルズがGirls Don’t Cry仕様のベッドルームでBeats Flexを装着し、Koteriの「Something I Need」を聴くとクリエイティブな感覚がインスパイアされ広がる。
価格は9800円。Dover Street Market（東京都中央区銀座6丁目）にて4月1日に発売するほか、大阪のRISE ABOVE GALLERY（大阪市中央区谷町4丁目2番2号3F）では同日、verdyが本コラボレーションを記念して抽選でGirls Don’t Cry Beat Flexが購入できるポップアップストアを開催する予定。