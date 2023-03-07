挟んでiPhoneケースをカスタマイズ、フルーツ柄の「iFace Reflectionインナーシート」

Hameeは3月7日、モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より、本物そっくりなフルーツ柄の「iFace Reflection インナーシート」を発表した。価格は495円。3月8日よりオンラインにて予約受付を開始し、4月上旬頃発売する。
本製品は、透明なスマホケースとスマホの間に挟むだけでスマホケースを簡単にカスタマイズできるアイテム。同ブランドのiPhoneケース「iFace Reflection」にぴったりのサイズで、ケースの中でズレにくいという。「iFace Reflection 強化ガラスクリアケース」「iFace Look in Clearケース」に対応する。
デザインは、縦に並んだデザインの「いちご」、みずみずしいオレンジの総柄にローズマリーを組み合わせた「オレンジ」、爽やかな色合いの「オレンジ／キウイ」、シンプルなワンポイント柄の「バナナ」の全4種類。iFace公式オンラインストアを含むHamee運営ECストア限定販売となる。
対応機種はiPhone 14／iPhone 14 Pro／iPhone 13／iPhone 13 Pro／iPhone 11／iPhone 12／iPhone 12 Pro／iPhone SE（第2・第3世代）／iPhone 8／iPhone 7。