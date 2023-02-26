ROG STRIXからMini-ITX対応のB760マザーが登場

ASUSから、インテルB760チップセットを採用するMini-ITX対応マザーボード「ROG STRIX B760-I GAMING WIFI」が発売された。価格は3万6980円。パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。
ゲーマー向けマザーボード「ROG STRIX GAMING」のMini-ITX対応モデル。電源回路は80A PowerStageによる8+1フェーズを採用するほか、高品質な8層基板や合金チョーク、高耐久なコンデンサー、抵抗の少ないProCool 8ピン電源コネクターを搭載する第13世代インテルCoreプロセッサーを安定して利用できる。
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(5.0) x16×1。メモリーは、DDR5 DIMM×2(DDR5-7600(OC)、最大64GB)。オンボードインターフェースとして、2.5ギガビットLAN(intel)、Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)+Bluetooth 5.3 (intel)、サウンド(Realtek S1220A 8CH HD Audio)、M.2×2、SATA3.0×4、USB 3.2 Gen2×2×1(Type-C)、USB 3.1 Gen2×1(Type-C)、USB 3.0×6、USB 2.0×5などを装備。グラフィックス出力機能は、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4を備える。