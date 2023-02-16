PS VR2ローンチタイトル『オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～』の紹介も！
PS VR2タイトルを紹介！AMATA Gamesの情報配信番組が2月21日にオンライン配信決定
あまたは2月15日、同社が運営するインディーゲームのパブリッシングブランド“AMATA Games”の情報配信番組「AMATA Games Live!」を配信すると発表。配信日時は、2023年2月21日20時から20時45分ごろまで。
番組では、2023年2月22日に発売されるPS VR2のローンチタイトル『オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～』をはじめとして、AMATA GamesのPS VR2タイトルの新情報を紹介するという。
「AMATA Games Live!」概要
番組名：AMATA Games Live!
配信日時：2023年2月21日20時～20時45分ごろ
配信場所：AMATA Channel（YouTube）
番組URL：https://youtube.com/live/lu_UoX251mA
視聴無料
番組内容：
1.『オノゴロ物語 ～The Tale of Onogoro～』PS VR2版発売直前！開発者トークセッション
2. AMATA GamesのPS VR2タイトルの新情報など
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