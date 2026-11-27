ソラコムは11月27日、AIボットサービス「Wisora（ウィソラ）」の上位プラン「Wisora Enterprise」を拡充し、テクニカルライターと専任エンジニアによる伴走支援を標準提供すると発表した。導入時の社内データ整備やAIへの指示設計、業務システム連携、導入後の回答精度改善まで支援し、AIの専門知識がなくても実務を任せられるAIボット運用を後押しする内容だ。

Wisora Enterpriseでは、テクニカルライターがマニュアルやPDF、問い合わせ履歴などの資料を読み解き、AIが扱いやすい形に整備する。加えて、専任エンジニアがAIボットの構築やAPI、MCP（Model Context Protocol）を用いた業務システム連携を支援する仕組みだ。対象は社内問い合わせ、カスタマーサポート、営業支援など幅広い業務で、Webサイトや社内資料を基に自社専用の回答環境を作れる点が特徴だ。

導入プロセスは、業務内容や課題の把握から始まり、データの分析・整備、AIボット構築、回答精度の検証へと進む。初期の構築・伴走期間は1〜6ヵ月を想定し、導入後は利用状況やナレッジカバー率、回答できなかった質問を月次レポートで可視化する。さらに、追加学習や資料更新の提案も行い、現場に定着するまで継続改善する設計だ。

同社は、Wisora StarterとWisora Proも引き続き提供し、こちらは利用者自身がAIボットを構築・運用できる。14日間の無料トライアルも用意されており、まずは試しながら導入可否を判断しやすい。Wisoraは、企業の「知っている」を「答えられる」に変える業務支援ツールとして、AI活用を実務レベルへ引き上げる狙いがある。