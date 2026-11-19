ソラコムは、デバイス通販サイト「SORACOM IoTストア」で「Grove IoT スターターキット for SORACOM (Wio BG770A v1.1)」の提供を11月19日に開始した。価格は22,000円（送料別）。IoT開発の入門用として、7種類のGroveモジュール、LTE-M対応開発ボード「Wio BG770A v1.1」、SORACOM IoT SIM、さらに1,000円分のSORACOMクーポンを同梱するオールインワン構成だ。

新モデルの中心となるWio BG770A v1.1は、Quectel製モデムBG770A-GLを搭載し、低消費電力のセルラー通信規格であるLTE-Mに対応する開発ボードだ。PSM（Power Saving Mode）やeDRX（extended Discontinuous Reception）にも対応し、乾電池や充電式バッテリー駆動を想定した試作にも使いやすいという。Arduino IDEで開発でき、はんだ付け不要でセンサー取得からクラウド連携までの流れを体験できる点も特徴だ。

同梱モジュールは、3軸デジタル加速度センサー、ブザー、ボタン、磁気スイッチ、温湿度センサー、GPS、超音波距離センサーの7種類だ。用途としては、温湿度の可視化、扉の開閉検知、設備の振動や傾きの監視、ジェスチャー検知からの通知などが挙げられる。電源供給はUSB Type-C、Grove-UART（3.3V）、JST PHコネクタ（DC 3.4〜16V）に対応するほか、利用できる国・地域は日本となる。

セットアップは、同製品のスタートガイド「Grove IoT スターターキット for SORACOM (Wio BG770A v1.1) をセットアップする」を参照して進める。