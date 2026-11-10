ロボットの通信から更新まで一括支援 ソラコム「SORACOM フィジカルAI Suite」
ソラコムは、フィジカルAIシステム向けの統合パッケージ「SORACOM フィジカルAI Suite」を11月10日より提供開始する。価格は個別見積もりで、申し込みは専用の問い合わせページから行う形式だ。ロボット、自律走行モビリティ、産業機器など、現実世界で判断して動作するシステムの通信、セキュリティ、運用をまとめて支えるサービスだ。
同パッケージは、AI/IoT通信プラットフォームSORACOMの機能を、フィジカルAIの運用に必要な3つの柱で整理した点が特徴だ。「つなぐ」では、機器とSIMの紐付けや暗号化通信により、不正利用や持ち出しのリスクを抑える。「守る」では、閉域網接続、通信制御、証明書の自動更新を備え、信頼できる通信経路を確保する。「育てる」では、セキュアなリモートアクセス、モデルやファームウェアの更新、AIによる運用自動化までを視野に入れる構成だ。
具体的には、SORACOM VPGによる閉域網接続・通信制御、SORACOM PeekやSORACOM Junction、SORACOM Fluxによる通信状態のモニタリング、SORACOM Air for セルラー - IMEIロックによる機器とSIMの紐付け、SORACOM Kryptonによる証明書の自動更新、SORACOM Arcによる多様な通信方式への暗号化通信路が含まれる。セルラーだけでなく、有線、Wi-Fi、衛星通信にも対応するため、現場環境に応じた導入設計がしやすい構成だ。
あわせて同日、デバイス、ネットワーク、クラウドを一括診断する「IoT・フィジカルAIシステム セキュリティ診断・堅牢化サービス」も提供開始する。脆弱性の発見から対策の実装、再検証までをワンストップで支援する内容で、フィジカルAIの導入後に求められる継続的な強化を後押しする。ソラコムは世界200以上の国と地域、550以上の通信キャリアにつながる通信基盤を持ち、製造、物流、エネルギー、インフラ、ビル管理など幅広い分野での活用を想定する。
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