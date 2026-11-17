【Wi-SUN（ワイサン）】

電気の使用量を家庭の画面で確認したり、ビルの各フロアの温度を管理室で把握したりするには、離れた機器からデータを集める仕組みが欠かせません。そこで活躍するのが、省電力で機器同士をつなぐ無線通信規格「Wi-SUN」です。今回は、Wi-SUNの通信の仕組みや具体的な活用例、導入時の注意点を紹介します。

Wi-SUNは、電力メーターやセンサーなどを無線でつなぐ国際規格です。名称は「Wireless Smart Utility Network」に由来し、電力やガス、水道などのインフラ管理をはじめ、さまざまなIoT機器を接続するために使われています。国際団体のWi-SUNアライアンスが、機器同士を接続するための仕様の策定や、異なるメーカーの製品を組み合わせて利用するための認証を行っています。

国内では主に920MHz帯の電波を利用します。一般的なWi-Fiが使う2.4GHz帯や5GHz帯と比べて、障害物の陰に電波が回り込みやすい性質があります。少量のデータを一定の間隔で送る用途では消費電力を抑えやすく、電池で動くセンサーにも適した規格です。

Wi-SUNには用途に応じた複数の仕様があります。家庭のエネルギー管理では、通信機能を備えた電気メーター「スマートメーター」と、電力の使用状況を把握する「HEMS（家庭用エネルギー管理システム）」をつなぐ「Bルート」で、Wi-SUN HAN Route Bなどの通信方式が使われます。また、通信を中継できる「Wi-SUN Enhanced HAN」は、離れたセンサーからのデータ収集などに利用する仕様です。

街灯や広い施設のセンサーを多数つなぐ用途には「Wi-SUN FAN」があります。FANは、機器同士を網目状につなぐ「メッシュ通信」に対応し、近くの機器を経由してデータを中継する仕組みです。途中の通信経路が使えなくなっても、別の中継先があれば切り替えられるため、広範囲に機器が分散する環境に向いています。

ただし、HANやEnhanced HAN、FANでは通信の仕組みや対応機器が異なり、Wi-SUN対応製品なら何でも相互接続できるわけではありません。導入時には、使いたい通信仕様に機器が対応しているか確認する必要があります。

Wi-SUNはIoTでどう使われる？

家庭では、スマートメーターの計測データをHEMSで確認し、節電に役立てられます。たとえば、エアコンの設定温度を変える前後で家全体の消費電力を比較すれば、節電効果の目安がわかるでしょう。対応するHEMS機器やアプリなら、スマートフォンから日々の変化を手軽に確認できる点も便利です。

Bルートの利用には、対応するHEMS機器の用意と、地域の一般送配電事業者への申し込みが必要です。手続き後に通知されるBルート認証IDとパスワードをHEMS機器に設定すると、スマートメーターから電力データを取得できます。

ビルや工場では、建物内に分散するセンサーを無線で接続することで、配線工事の負担を減らせます。工場の設備にセンサーを取り付ければ、運転状況や異常を管理室でまとめて把握することも可能です。また、敷地内に点在する街灯をWi-SUN FANでつなぎ、点灯状態の確認や明るさの制御にも活用できます。

ソラコムのパートナー企業であるラトックシステムは、温度管理システム「ハサレポ」を提供しています。Wi-SUN Enhanced HANで複数の温度センサーからゲートウェイにデータを集め、SORACOMのLTE-M回線でクラウドへ送信する構成です。食品工場や倉庫などの温度管理で利用され、2026年1月にはサーバールーム向けの本格展開も発表されました。社内LANを使わずに温度を監視でき、異常時にはスマートフォンなどへ通知します。

Wi-SUNは比較的遠くまで電波が届くものの、金属製の扉や厚い壁などがあると通信が不安定になる場合もあります。Enhanced HANやFANなど中継に対応した方式では、中継機器を設置して通信範囲を広げられますが、設置場所には電源が必要です。

日本国内でWi-SUN機器を使用する際は電波法への適合が必要で、技適マークなどが確認の目安です。Wi-SUNは通信速度が限られるため、監視カメラの映像を常時送信する用途には、Wi-Fiや有線LANが向いています。