ソラコム、JC-STAR★1取得のLTE USBドングル入りスターターキットを10月14日提供開始

ソラコムは、デバイス通販サイト「SORACOM IoTストア」にて、LTE USBドングル「+F FS040U」と「SORACOM IoT SIM」を同梱したスターターキットの提供を10月14日から開始する。価格は23,804円（税込、送料別）だ。

「+F FS040U」は、IoT機器や業務用途に向けたLTE Cat.4対応のUSBドングルだ。WindowsまたはLinux搭載機器のUSBポートに接続し、専用ツールで設定することでセルラー通信を実装できる。サイズはおよそ幅95.0×奥行32.0×厚さ12.2mm（USB接続部収納時）、重量はおよそ39gとなる。コンパクトかつ軽量なため、既存機器への組み込みや設置スペースが限られる用途に適する。

提供時の標準設定はセキュア接続モードで、接続方式は専用ツール経由でモデムを利用したダイアルアップ（RAS）とネットワークアダプター経由の接続（NDIS）から選べる。さらにATコマンド制御にも対応し、柔軟なIoTシステム連携を実現する。IoT製品のセキュリティ適合性ラベリング制度「JC-STAR」の★1を取得済みで、セキュリティ要件が求められる業務導入にも採用しやすい点が特徴だ。

スターターキットには、「+F FS040U」本体、SORACOM Air SIMカード plan-K2 サイズ:トリオ（マルチサイズ）（K2-500MB）、SORACOMサービス利用料2,000円分のクーポンが含まれる。クーポンの有効期間は6ヵ月で、日本カバレッジのサービスにのみ適用される。利用できる国・地域は日本だ。