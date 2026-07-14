ソフトクリエイト、SOCサービス「Security FREE」を拡充しCrowdStrike・Cato・Zscalerに対応

ソフトクリエイトは10月1日、SOCサービス「Security FREE」の監視対象に「CrowdStrike Falcon」「Cato SASE Platform」「Zscaler Platforms」を追加した。エンドポイントからネットワーク、クラウドアクセス領域まで監視対象を広げ、複数のセキュリティ製品運用を一元支援する内容だ。

Security FREEは、24時間365日体制でアラートを監視し、脅威判定、エスカレーション、問い合わせ対応を支援するSOCサービスだ。今回の拡充により、CrowdStrike Falconによるエンドポイント保護、Cato SASE Platformによるネットワーク保護、Zscaler Platformsによるクラウドアクセス保護をまとめて扱えるようになる。製品ごとに分かれがちな管理画面や問い合わせ窓口を一本化し、運用負荷を抑える狙いだ。

特長は、アナリストが複数領域のログを横断して確認し、単一製品では見えにくい攻撃の兆候や影響範囲を相関分析で把握する点にある。重大インシデント時には電話でのエスカレーションに加え、対象製品で可能な範囲の端末隔離やアクセス制御などの一次対処も行う。加えて、監視対象アラートの見解回答、月5件までの正常性調査、月5件までのセキュリティ相談にも対応し、月次レポートや月次報告会はオプションで利用できる。

近年はEDRやSASEなど複数のセキュリティ製品を組み合わせる企業が増え、運用の複雑化が課題となっている。ソフトクリエイトはSecurity FREEを通じて、監視・分析・問い合わせ対応をワンストップ化し、日常運用の効率化とインシデント対応力の向上を支援する構えだ。