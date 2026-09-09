ソラコムがIoT設計ガイドを拡充、生成AI・衛星通信の活用法を解説

ソラコムは9月9日、IoTシステム設計ガイド「アーキテクチャーセンター」を拡充し、AIや衛星通信を活用したIoTアプリケーション向けの設計ノウハウを新たに公開した。IoTシステムの設計や導入を検討するユーザーに向け、典型的なユースケースから推奨されるシステム構成を解説する内容となる。

同ガイドは、IoTシステムの構築に必要なデバイス、センサー、通信、クラウド、データ処理、セキュリティなどを横断的に整理し、設計の考え方を体系化したものだ。ソラコムは、2015年のサービス提供開始以来、さまざまな業界のプロジェクト支援で蓄積した知見をもとに、目的に応じた構成やベストプラクティスをわかりやすく提示する。網羅的な専門知識がなくても、拡張性やメンテナンス性の高いシステムを組み立てる手がかりになるという。

今回の拡充では、近年需要が高まる3つのテーマを追加した。1つ目は、コネクテッド製品に通信を組み込む際の設計で、製造時に固定する要素と出荷後に変更できる要素を分け、通信キャリア、サブスクリプション、プロファイルの選択を整理する。2つ目は、生成AIを含むAI技術のIoT活用で、デバイス、エッジ、クラウドのどこで処理するか、リアルタイム処理と蓄積後処理をどう使い分けるかを解説する。3つ目は、セルラー通信が届きにくい環境での通信選択で、セルラー、Wi-Fi、有線、衛星の特性を踏まえた使い分けを紹介するという。

ソラコムは、AIとIoTテクノロジーの民主化を掲げ、プラットフォームの拡充と技術情報の公開を通じて、ユーザーが実現したいIoTシステムをよりよく構築・運用できる環境づくりを進める。